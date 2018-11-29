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Україна та ОБСЄ ініціювали скайп-зустріч контактної групи, але Росія відмовилась

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Українська сторона разом з ОБСЄ ініціювала зустріч Тристоронньої контактної групи в скайп- режимі щодо агресії РФ проти територіальної цілісності України в Азово-Керченській акваторії, але російська сторона цинічно відмовилася. Про це повідомила перший заступник Голови Верховної Ради України, представник України у гуманітарній підгрупі ТКГ у Мінську Ірина Геращенко, передає УНН.

Україна та ОБСЄ ініціювали скайп-зустріч контактної групи, але Росія відмовилась

"Ми наполягали на проведенні позачергової зустрічі в скайп-режимі, аби обговорити зухвалий факт агресії РФ проти територіальної цілісності України в Азово-Керченській акваторії, та негайного звільнення військовополонених українських моряків і поверненню Україні незаконно захоплених суден, розблокування навігації для українських і іноземних суден в Азові, деескалації напруги, створеної агресивними і провокативними діями РФ", - написала Геращенко.

За її словами, російська сторона цинічно відмовилася від такой скайп-зустрічі. Це друга поспіль відмова Росії сідати за стіл переговорів і відповідати на питання щодо агресії.

"Україна наполягає на обговоренні провокації і агресії проти України з боку РФ сьогодні, на постійній раді ОБСЄ у Відні, в присутності представника ТКГ Посла М.Сайдіка та голови СММ ОБСЄ Посла Апакана", - додала Геращенко.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У зв’язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.

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