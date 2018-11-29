Украина и ОБСЕ инициировали скайп-встречу контактной группы, но Россия отказалась
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Украинская сторона вместе с ОБСЕ инициировала встречу Трехсторонней контактной группы в скайп- режиме по агрессии РФ против территориальной целостности Украины в Азово-Керченской акватории, но российская сторона цинично отказалась. Об этом сообщила первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске Ирина Геращенко, передает УНН.
"Мы настаивали на проведении внеочередной встречи в скайп-режиме, чтобы обсудить дерзкий факт агрессии РФ против территориальной целостности Украины в Азово-Керченской акватории, и немедленное освобождение военнопленных украинских моряков и возвращение Украине незаконно захваченных судов, разблокировку навигации для украинских и иностранных судов в Азове, деэскалацию напряжения, созданного агрессивными и провокационными действиями РФ", - написала Геращенко.
По ее словам, российская сторона цинично отказалась от такой скайп-встречи. Это второй подряд отказ России садиться за стол переговоров и отвечать на вопросы агрессии.
"Украина настаивает на обсуждении провокации и агрессии против Украины со стороны РФ сегодня, на постоянном совете ОБСЕ в Вене, в присутствии представителя ТКГ Посла М.Сайдика и председателя СММ ОБСЕ Посла Апакана", - добавила Геращенко.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.