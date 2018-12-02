Беспилотник ОБСЕ зафиксировал тяжелую технику боевиков на неподконтрольной территории
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал более ста единиц тяжелой техники боевиков. Об этом на странице Facebook сообщил штаб Операции Объединенных Сил, передает УНН.
По информации штаба ООС, 29 ноября беспилотный летательный аппарат ОБСЕ дальнего радиуса действия в неподконтрольных Украины территориях зафиксировал размещения тяжелой техники.
"БМ-21 "Град": в районе Боково-Платово обнаружено двадцать две единицы, у Миусинская - шесть, а вблизи Садового - восемь единиц", - сообщили в пресс-службе.
Вблизи Миусинская оккупанты также сосредоточили 12 буксируемых гаубиц Д-30 "Лягушка", 10 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", семь танков Т-72 и четыре зенитных ракетных комплексов 9К35 "Стрела-10".
"Кроме того, два танка Т-72, 17 буксируемых гаубиц (восемь 2A36 "Гиацинт-Б" и девять 2А65) командования вооруженных формирований РФ расположило на юго-западе от Луганска в районе Хрустального (бывший Красный Луч). А 6 самоходных гаубиц 2С1, 11 прицепных гаубиц (пять 2А65 и шесть Д-30) и 4 противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" зафиксировано рядом с Боково-Платово", - говорится в сообщении.
На прошлой неделе организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) продлила мандат наблюдательных миссий в двух пунктах пропуска на границе с РФ.