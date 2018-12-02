Беспилотник ОБСЕ зафиксировал тяжелую технику боевиков на неподконтрольной территории

По информации штаба ООС, 29 ноября беспилотный летательный аппарат ОБСЕ дальнего радиуса действия в неподконтрольных Украины территориях зафиксировал размещения тяжелой техники.

"БМ-21 "Град": в районе Боково-Платово обнаружено двадцать две единицы, у Миусинская - шесть, а вблизи Садового - восемь единиц", - сообщили в пресс-службе.



Вблизи Миусинская оккупанты также сосредоточили 12 буксируемых гаубиц Д-30 "Лягушка", 10 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", семь танков Т-72 и четыре зенитных ракетных комплексов 9К35 "Стрела-10".



"Кроме того, два танка Т-72, ​​17 буксируемых гаубиц (восемь 2A36 "Гиацинт-Б" и девять 2А65) командования вооруженных формирований РФ расположило на юго-западе от Луганска в районе Хрустального (бывший Красный Луч). А 6 самоходных гаубиц 2С1, 11 прицепных гаубиц (пять 2А65 и шесть Д-30) и 4 противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" зафиксировано рядом с Боково-Платово", - говорится в сообщении.



На прошлой неделе организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) продлила мандат наблюдательных миссий в двух пунктах пропуска на границе с РФ.