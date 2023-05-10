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Безмитне ввезення техніки на 40 мільйонів гривень: БЕБ провели обшуки на Львівській митниці

Безмитне ввезення техніки на 40 мільйонів гривень: БЕБ провели обшуки на Львівській митниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які ввезли на територію України смартфони, комп’ютерне обладнання, побутову техніку та ухилялися від сплати митних платежів та ПДВ. Загалом вартість завезеної техніки становила близько 40 мільйонів гривень, для пошуку доказів було проведені обшуки у приміщеннях Львівської митниці, йдеться у повідомленні Бюро економічної безпеки України, передає УНН.

Цитата

"Детективи Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які ввезли на територію України смартфони, комп’ютерне обладнання, побутову техніку та ухилилися від сплати митних платежів та ПДВ. Слідством встановлено, що згадані товари завозилися з сусідньої країни ЄС та при проходженні митного контролю не декларувалися або завозилися під виглядом товарів для особистого вжитку. Орієнтовна вартість завезеної техніки становить близько 40 млн грн. На вилучену техніку накладено арешт", - йдеться у повідомленні.

 Деталі

Також за інформацією, з метою отримання додаткової доказової бази, співробітники БЕБ провели обшуки у приміщеннях Львівської митниці.

В результаті були вилучені документи що підтверджують перевезення товарів транспортними засобами поза митним контролем. Наразі встановлюють всіх причетних.

Також детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень передбачених трьома статтями. А саме: частиною 1 та частиною 3 статті. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), частиною 1 статті 358 (підроблення документів) та частиною 1 статті 366 (складання службовими особами свідомо неправдивих офіційних документів) КК України.

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