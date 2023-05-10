Беспошлинный ввоз техники на 40 миллионов гривен: БЭБ провели обыски на Львовской таможне
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Бюро экономической безопасности разоблачили группу лиц, которые ввезли на территорию Украины смартфоны, компьютерное оборудование, бытовую технику и уклонялись от уплаты таможенных платежей и НДС. В целом стоимость завезенной техники составляла около 40 миллионов гривен, для поиска доказательств были проведены обыски в помещениях Львовской таможни, говорится в сообщении Бюро экономической безопасности Украины, передает УНН.
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"Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили группу лиц, которые ввезли на территорию Украины смартфоны, компьютерное оборудование, бытовую технику и уклонились от уплаты таможенных платежей и НДС. Следствием установлено, что упомянутые товары завозились из соседней страны ЕС и при прохождении таможенного контроля не декларировались или завозились под видом товаров для личного потребления. Ориентировочная стоимость завезенной техники составляет около 40 млн грн. На изъятую технику наложен арест", - говорится в сообщении.
Детали
Также по информации, с целью получения дополнительной доказательной базы, сотрудники БЭБ провели обыски в помещениях Львовской таможни.
В результате были изъяты документы, подтверждающие перевозку товаров транспортными средствами вне таможенного контроля. Сейчас устанавливают всех причастных.
Также детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных тремя статьями. А именно: частью 1 и частью 3 статьи. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), частью 1 статьи 358 (подделка документов) и частью 1 статьи 366 (составление должностными лицами заведомо ложных официальных документов) УК Украины.
Напомним
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