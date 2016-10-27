Безхатченко пограбував колишнього товариша на Черкащині
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На Черкащині 38-річний безхатченко викрав бензопилу та продав за 550 гривень жителю одного із сіл Канівського району, повідомили у прес-службі ГУНП у Черкаській області, пише УНН-Центр.
Правоохоронці проводячи по дворовий обхід дізналися, що нещодавно по селі ходив чоловік і пропонував купити у нього по дешевій ціні річ, схожу на викрадену.
За описом було встановлено його особу, ним виявився 38-річний житель сусіднього села, який не має постійного місця проживання, вживає алкоголь та веде бродячий спосіб життя.
Зі слів підозрюваного стало відомо, що з потерпілим він нещодавно потоваришував, коли потерпілий дізнався, що чоловіку немає де жити, запропонував тимчасове житло, але запримітивши, що квартировинаймач цупить у нього продукти харчування — вигнав з будинку. Колишній товариш у пошуках коштів на оковиту, вирішив його обікрасти. Пошкодив замок на вхідних дверях будинку, в приміщенні знайшов ключі від сараю і викрав бензопилу. Потім продав за 550 гривень.
Речовий доказ вилучено. За даним фактом Канівським відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.