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15 марта, 19:03 • 115609 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167816 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138736 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131132 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113291 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105776 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101668 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Бездомный ограбил бывшего товарища в Черкасской области

Бездомный ограбил бывшего товарища в Черкасской области

Киев • УНН

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Черкассы-Киев. 27 октября. УНН. В Черкасской области 38-летний бездомный похитил бензопилу и продал за 550 гривен жителю одного из сел Каневского района, сообщили в пресс-службе ГУНП в Черкасской области, пишет УНН-Центр.

Правоохранители проводя по дворовой обход узнали, что недавно по деревне ходил человек и предлагал купить у него по дешевой цене вещь, похожую на похищенную.

По описанию была установлена ​​его личность, им оказался 38-летний житель соседнего села, который не имеет постоянного места жительства, употребляет алкоголь и ведет бродячий образ жизни.

По словам подозреваемого стало известно, что с потерпевшим он недавно подружился, когда потерпевший узнал, что мужчине негде жить, предложил временное жилье, но заметив, что квартиросъемщик крадет у него продукты питания - выгнал из дома. Бывший товарищ в поисках средств на водку, решил его обокрасть. Повредил замок на входной двери дома, в помещении нашел ключи от сарая и похитил бензопилу. Потом продал за 550 гривен.

Вещественное доказательство изъято. По данному факту Каневским отделением полиции открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 (кража) Уголовного Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

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