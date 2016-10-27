Бездомный ограбил бывшего товарища в Черкасской области
Киев • УНН
Черкассы-Киев. 27 октября. УНН. В Черкасской области 38-летний бездомный похитил бензопилу и продал за 550 гривен жителю одного из сел Каневского района, сообщили в пресс-службе ГУНП в Черкасской области, пишет УНН-Центр.
Правоохранители проводя по дворовой обход узнали, что недавно по деревне ходил человек и предлагал купить у него по дешевой цене вещь, похожую на похищенную.
По описанию была установлена его личность, им оказался 38-летний житель соседнего села, который не имеет постоянного места жительства, употребляет алкоголь и ведет бродячий образ жизни.
По словам подозреваемого стало известно, что с потерпевшим он недавно подружился, когда потерпевший узнал, что мужчине негде жить, предложил временное жилье, но заметив, что квартиросъемщик крадет у него продукты питания - выгнал из дома. Бывший товарищ в поисках средств на водку, решил его обокрасть. Повредил замок на входной двери дома, в помещении нашел ключи от сарая и похитил бензопилу. Потом продал за 550 гривен.
Вещественное доказательство изъято. По данному факту Каневским отделением полиции открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 (кража) Уголовного Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.