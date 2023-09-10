"Без золотих унітазів": Кіпер хоче змінити процедури закупівель на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив про намір створити платформу для відслідковування тендерів, аби кошти громад не «зливали» на недоцільні закупівлі. Про це він повідомив в інтерв‘ю «Суспільне», передає УНН.
Деталі
Ідея виникла після моніторингу оголошених за цей рік закупівель, уточнив Кіпер.
«Я побачив на ProZorro ремонт туалетів за 1,5 млн грн. Я запитав - що це? Ми повертаємося до золотих унітазів, чи що? Потім виникла ідея промоніторити, а що взагалі купують громади і навіщо», - розповів він.
Кіпер додав, що хоче створити спеціальний підрозділ на базі адміністрації.
«На наступній сесії я буду звертатися до обласної ради, щоб створити нове підприємство. Нову площадку для проведення тендерів. Лікарі мають займатися лікуванням, будівельники – будівництвом. Це буде нова площадка для проведення тендерів на базі адміністрації. Централізована. Я хочу розуміти, що відбувається. У мене є заступники. У нас є купа контролюючих органів. Я хочу це все бачити», - повідомив він.
Нагадаємо, за останні три місяці Одеська ОВА перевірила 2500 закупівель на загальну суму 870 млн грн. Невідповідність вимогам воєнного часу встановлено у 60 тендерах на суму понад 100 млн грн.
Мова про тендери, оголошені в період з березня по серпень цьогоріч. Доцільність цих тендерів доручено перевірити ініціаторам - головам РДА спільно з головами територіальних громад.
Серед вже скасованих тендерів зокрема облаштування туалетів, на які планували витратити 1,5 млн грн, поточний ремонт адміністративних та інших будівель на майже 90 млн грн, виготовлення недоцільних проєктно-кошторисних документацій на загальну суму понад 22 млн грн.