"Без золотых унитазов": Кипер хочет изменить процедуры закупок в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил о намерении создать платформу для отслеживания тендеров, чтобы средства громад не «сливали» на нецелесообразные закупки. Об этом он сообщил в интервью «Суспільне», передает УНН.
Детали
Идея возникла после мониторинга объявленных за этот год закупок, уточнил Кипер.
«Я увидел на ProZorro ремонт туалетов за 1,5 млн грн. Я спросил - что это? Мы возвращаемся к золотым унитазам, что ли? Потом возникла идея промониторить, а что вообще покупают громады и зачем», - рассказал он.
Кипер добавил, что хочет создать специальное подразделение на базе администрации.
«На следующей сессии я буду обращаться в областной совет, чтобы создать новое предприятие. Новую площадку для проведения тендеров. Врачи должны заниматься лечением, строители – строительством. Это будет новая площадка для проведения тендеров на базе администрации. Централизованная. Я хочу понимать, что происходит. У меня есть заместители. У нас есть куча контролирующих органов. Я хочу это все видеть», - сообщил он.
Напомним, за последние три месяца Одесская ОВА проверила 2500 закупок на общую сумму 870 млн грн. Несоответствие требованиям военного времени установлено в 60 тендерах на сумму более 100 млн грн.
Речь о тендерах, объявленных в период с марта по август этого года. Целесообразность этих тендеров поручено проверить инициаторам - главам РГА совместно с главами территориальных общин.
Среди уже отмененных тендеров в частности обустройство туалетов, на которые планировали потратить 1,5 млн грн, текущий ремонт административных и других зданий на почти 90 млн грн, изготовление нецелесообразных проектно-сметных документаций на общую сумму более 22 млн грн.