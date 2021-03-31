Без затримок: поїзди відновили рух після аварії "Інтерсіті"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Після ліквідації наслідків сходження з рейок поїзда "Інтерсіті" на відтинку шляху між Дніпром та Запоріжжям наразі рейси пасажирських потягів, у тому числі швидкісних, слідують без затримок. Про це УНН повідомили у пресслужбі АТ "Укрзалізниця".
Цитата:
"Рейси пасажирських поїздів, зокрема Інтерсіті+, слідують без затримок", - вказали в компанії в оновленій інформації про ремонтні роботи під Вільнянськом.
Деталі
Так, за даними УЗ, на місці аварії повністю відновлено контактну мережу і колії.
А поїзд Hyundai Rotem, який зазнав аварії, поставлено на рейки, він прямує до депо базування в Києві для ретельної діагностики та початку відновлення, додали у компанії.
Контекст
29 березня близько 14:35 у районі селища Славгород Синельниківського району на Дніпропетровщині під час руху зійшли з рейок шість останніх вагонів швидкісного потягу “Інтерсіті” № 732 сполучення “Київ — Запоріжжя”.
За інформацією “Укрзалізниці”, у результаті інциденту ніхто не постраждав. УЗ повідомила про створення комісії, яка розслідує причини події.
За даними ДСНС, з рейок зійшло 6 з 9 вагонів за 50 кілометрів до кінцевої станції — Запоріжжя. Під час інциденту у вагонах поїзда було 88 пасажирів. Рятувальники надали допомогу людям, які через відсутність перону не могли вийти із вагонів. 42 пасажири дісталися пунктів призначення самотужки, а 46 — чекали на додатковий поїзд.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом аварії швидкісного потягу “Київ — Запоріжжя”.