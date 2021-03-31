В “Укралізниці” повідомили про ліквідацію наслідків аварії потягу “Київ — Запоріжжя”
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Поблизу селища Славгород Синельниківського району на Дніпропетровщині під час руху зійшли з рейок шість останніх вагонів швидкісного потягу “Інтерсіті” № 732 сполучення “Київ — Запоріжжя”. Наразі усі наслідки ліквідовано, пише УНН з посиланням на пресслужбу “Укрзалізниці”.
Деталі
Усі вагони потягу “Інтерсіті” № 732 сполучення “Київ — Запоріжжя”, які зазнали ушкоджень під час аварії, піднято. Поїзд з підвезеними до нього автобусом пасажирами вирушив 30 березня о 18:25 із затримкою +1 година 23 хвилини.
Відновлювальний кран прибрано з колії, після чого буде полагоджено контактну мережу та відкрито рух по одному з двох шляхів.
Відповідно, поїзди сполученням “Київ — Запоріжжя” та “Львів-Маріуполь” прибудуть із затримкою до двох годин.
Контекст
29 березня близько 14:35 у районі селища Славгород Синельниківського району на Дніпропетровщині під час руху зійшли з рейок шість останніх вагонів швидкісного потягу “Інтерсіті” № 732 сполучення “Київ — Запоріжжя”.
За інформацією “Укрзалізниці”, у результаті інциденту ніхто не постраждав. УЗ повідомила про створення комісії, яка розслідує причини події.
За даними ДСНС, з рейок зійшло 6 з 9 вагонів за 50 кілометрів до кінцевої станції — Запоріжжя. Під час інциденту у вагонах поїзда було 88 пасажирів. Рятувальники надали допомогу людям, які через відсутність перону не могли вийти із вагонів. 42 пасажири дісталися пунктів призначення самотужки, а 46 — чекали на додатковий поїзд.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом аварії швидкісного потягу “Київ — Запоріжжя”.