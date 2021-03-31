В "Укрализныци" сообщили о ликвидации последствий крушения поезда "Киев - Запорожье"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Вблизи поселка Славгород Синельниковского района Днепропетровской области во время движения сошли с рельсов шесть последних вагонов скоростного поезда “Интерсити” № 732 “Киев — Запорожье”. Сейчас все последствия ликвидированы, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу “Укрзализныци”.
Детали
Все вагоны поезда “Интерсити” № 732 сообщения “Киев — Запорожье”, которые получили повреждения во время аварии, подняты. Поезд с подвезенными к нему автобусом пассажирами отправился 30 марта в 18:25 с задержкой 1 час 23 минуты.
Восстановительный кран убрано из колеи, после чего будет отремонтирована контактная сеть и открыто движение по одному из двух путей.
Соответственно, поезда “Киев — Запорожье” и “Львов-Мариуполь” прибудут с задержкой до двух часов.
Контекст
29 марта около 14:35 в районе поселка Славгород Синельниковского района Днепропетровской области во время движения сошли с рельсов шесть последних вагонов скоростного поезда “Интерсити” № 732 сообщения “Киев — Запорожье”.
По информации “Укрзализныци”, в результате инцидента никто не пострадал . УЗ сообщила о создании комиссии, которая расследует причины происшествия.
По данным ДСНС, с рельсов сошли 6 из 9 вагонов в 50 километрах к конечной станции — Запорожье. Во время инцидента в вагонах поезда было 88 пассажиров. Спасатели оказали помощь людям, которые из-за отсутствия перрона не могли выйти из вагонов. 42 пассажира достались пунктов назначения самостоятельно, а 46 — ждали дополнительный поезд.
Полиция открыла уголовное производство по факту аварии скоростного поезда “Киев — Запорожье”.