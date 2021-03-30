Сходження з рейок поїзда "Інтерсіті": відкрито провадження

Цитата:

“За даним фактом... відкрито кримінальне провадження за ст. 276 (порушення правил безпечного руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України”, — повідомили правоохоронці.

Деталі

Йдеться про інцидент, що стався 29 березня близько 14:35. У районі селища Славгород Синельниківського району на Дніпропетровщині під час руху зійшли з рейок шість останніх вагонів швидкісного потягу “Інтерсіті” № 732 сполучення “Київ - Запоріжжя”.

Повідомляється, що наразі вживаються заходи для ліквідації наслідків аварії. Працівники поліції встановлюють всі обставини події.

Доповнення

За інформацією “Укрзалізниці”, в результаті інциденту, що стався в понеділок, 29 березня, ніхто не постраждав. УЗ повідомила про створення комісії, яка розслідує причини події.

За даними ДСНС, з рейок зійшло 6 з 9 вагонів за 50 кілометрів до кінцевої станції – Запоріжжя. Під час інциденту у вагонах поїзда було 88 пасажирів. Рятувальники надали допомогу людям, які через відсутність перону не могли вийти із вагонів. 42 пасажири дісталися пунктів призначення самотужки, а 46 – чекали на додатковий поїзд.