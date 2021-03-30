Сход с рельсов поезда "Интерсити": открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. По факту аварии скоростного поезда "Киев - Запорожье", который накануне сошел с рельсов, полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает отдел коммуникации МВД Украины, передает УНН.
Цитата:
"По данному факту ... открыто уголовное производство по ст. 276 (Нарушение правил безопасного движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины ", - сообщили правоохранители.
Детали
Речь идет об инциденте, который произошел 29 марта около 14:35. В районе поселка Славгород Синельниковского района Днепропетровской области во время движения сошли с рельсов шесть последних вагонов скоростного поезда "Интерсити" № 732 сообщения "Киев -Запорожье".
Сообщается, что сейчас принимаются меры для ликвидации последствий аварии. Работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Дополнение
По информации "Укрзализныци", в результате инцидента, произошедшего в понедельник, 29 марта, никто не пострадал. УЗ сообщила о создании комиссии, которая расследует причины происшествия.
По данным ГСЧС, с рельсов сошли 6 из 9 вагонов в 50 километрах к конечной станции - Запорожье. Во время инцидента в вагонах поезда было 88 пассажиров. Спасатели оказали помощь людям, которые из-за отсутствия перрона, не могли выйти из вагонов. 42 пассажира добрались до пунктов назначения самостоятельно, а 46 - ждали дополнительный поезд.