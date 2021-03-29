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Поїзд Київ – Запоріжжя зійшов з рейок: в УЗ розслідують причину інциденту

Київ • УНН

 • 20970 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. У понеділок зійшло з рейок кілька вагонів поїзду Київ – Запоріжжя, в результаті інциденту ніхто не постраждав. "Укрзалізниця" створила комісію, яка розслідує причини події, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби УЗ.

Цитата:

"Укрзалізниця створила комісію, яка розслідує причини сходу з рейок декількох вагонів поїзда №732 Київ – Запоріжжя. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав", - повідомили у підприємстві.

Деталі

За інформацією УЗ, з рейок зійшло 6 з 9 вагонів за 50 кілометрів до кінцевої станції – Запоріжжя. Під час інциденту у вагонах поїзда знаходилося 88 пасажирів.

"Наразі Укрзалізниця вирішує питання щодо доправлення зазначених пасажирів до станції призначення. Також опрацьовується питання щодо пошуку резервного складу поїзда для зворотного рейсу", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Що було раніше

Минулого місяця поїзд зійшов з рейок на Дніпропетровщині, що спричинило затримки поїздів південного напрямку.

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