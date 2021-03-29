Поезд Киев - Запорожье сошел с рельсов: в УЗ расследуют причину инцидента
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В понедельник сошли с рельсов несколько вагонов поезда Киев - Запорожье, в результате инцидента никто не пострадал. "Укрзализныця" создала комиссию, которая расследует причины происшествия, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы УЗ.
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"Укрзализныця создала комиссию, которая расследует причины схода с рельсов нескольких вагонов поезда №732 Киев - Запорожье. В результате инцидента никто не пострадал", - сообщили на предприятии.
Детали
По информации УЗ, с рельсов сошли 6 из 9 вагонов в 50 километрах до конечной станции - Запорожье. Во время инцидента в вагонах поезда находилось 88 пассажиров.
"Сейчас Укрзализныця решает вопрос о доставке указанных пассажиров до станции назначения. Также прорабатывается вопрос относительно поиска резервного состава поезда для обратного рейса", - говорится в сообщении пресс-службы.
Что было раньше
В прошлом месяце поезд сошел с рельсов в Днепропетровской области, что повлекло задержки поездов южного направления.