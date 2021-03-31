Без задержек: поезда возобновили движение после аварии "Интерсити"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. После ликвидации последствий схода с рельсов поезда "Интерсити" на отрезке пути между Днепром и Запорожьем сейчас рейсы пассажирских поездов, в том числе скоростных, следуют без задержек. Об этом сообщили УНН в пресс-службе АО "Укрзализныця".
Цитата:
"Рейсы пассажирских поездов, в том числе Интерсити+, следуют без задержек", - указали в компании в обновленной информации о ремонтных работах в Вольнянске.
Детали
Так, по данным УЗ, на месте аварии полностью восстановлено контактную сеть и пути.
А поезд Hyundai Rotem, который попал в аварию, поставлен на рельсы, он направляется в депо базирования в Киеве для тщательной диагностики и начала восстановления, добавили в компании.
Контекст
29 марта около 14:35 в районе поселка Славгород Синельниковского района Днепропетровской области во время движения сошли с рельсов шесть последних вагонов скоростного поезда "Интерсити" № 732 сообщения "Киев - Запорожье".
По информации "Укрзализныци", в результате инцидента никто не пострадал. УЗ сообщила о создании комиссии, которая расследует причины происшествия.
По данным ГСЧС, с рельсов сошли 6 из 9 вагонов в 50 километрах к конечной станции - Запорожье. Во время инцидента в вагонах поезда было 88 пассажиров. Спасатели оказали помощь людям, которые из-за отсутствия перрона не могли выйти из вагонов. 42 пассажира добрались до пунктов назначения самостоятельно, а 46 - ждали дополнительный поезд.
Полиция открыла уголовное производство по факту аварии скоростного поезда "Киев - Запорожье".