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Без задержек: поезда возобновили движение после аварии "Интерсити"

Без задержек: поезда возобновили движение после аварии "Интерсити"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 марта. УНН. После ликвидации последствий схода с рельсов поезда "Интерсити" на отрезке пути между Днепром и Запорожьем сейчас рейсы пассажирских поездов, в том числе скоростных, следуют без задержек. Об этом сообщили УНН в пресс-службе АО "Укрзализныця".

Цитата:

"Рейсы пассажирских поездов, в том числе Интерсити+, следуют без задержек", - указали в компании в обновленной информации о ремонтных работах в Вольнянске.

Детали

Так, по данным УЗ, на месте аварии полностью восстановлено контактную сеть и пути.

А поезд Hyundai Rotem, который попал в аварию, поставлен на рельсы, он направляется в депо базирования в Киеве для тщательной диагностики и начала восстановления, добавили в компании.

Контекст

29 марта около 14:35 в районе поселка Славгород Синельниковского района Днепропетровской области во время движения сошли с рельсов шесть последних вагонов скоростного поезда "Интерсити" № 732 сообщения "Киев - Запорожье".

По информации "Укрзализныци", в результате инцидента никто не пострадал. УЗ сообщила о создании комиссии, которая расследует причины происшествия.

По данным ГСЧС, с рельсов сошли 6 из 9 вагонов в 50 километрах к конечной станции - Запорожье. Во время инцидента в вагонах поезда было 88 пассажиров. Спасатели оказали помощь людям, которые из-за отсутствия перрона не могли выйти из вагонов. 42 пассажира добрались до пунктов назначения самостоятельно, а 46 - ждали дополнительный поезд.

Полиция открыла уголовное производство по факту аварии скоростного поезда "Киев - Запорожье".

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