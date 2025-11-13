Без Матвієнка і Маліновського: Україна оголосила заявку на матч відбору ЧС-2026 проти Франції
Київ • УНН
Збірна України оприлюднила офіційну заявку на матч групового етапу відбору ЧС-2026 з футболу проти Франції. До списку не потрапили Микола Матвієнко та Руслан Маліновський.
Україна оголосила офіційну заявку на матч групового етапу відбору ЧС-2026 з футболу проти Франції, пише УНН.
Деталі
Заявка збірної України на матч проти Франції (за номерами):
1. Євгеній Волинець, 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Олександр Сваток, 5. Валерій Бондар, 6. Іван Калюжний, 7. Владислав Ванат, 8. Єгор Назарина, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Олексій Гуцуляк, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Олег Очеретько, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Георгій Судаков, 18. Єгор Ярмолюк, 19. Назар Волошин, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Тарас Михавко, 23. Дмитро Різник.
"Із тих футболістів збірної України, які нині перебувають у Парижі, до заявки не потрапили Микола Матвієнко й Руслан Маліновський", - повідомили в УАФ.
Доповнення
Сьогодні, 13 листопада в Парижі на стадіоні "Парк де Пренс" відбудеться матч 5-го туру групового етапу відбору ЧС-2026 у квартеті D Франція - Україна (початок - о 21:45 за київським часом).
