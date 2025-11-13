Без Матвиенко и Малиновского: Украина объявила заявку на матч отбора ЧМ-2026 против Франции
Киев • УНН
Сборная Украины обнародовала официальную заявку на матч группового этапа отбора ЧМ-2026 по футболу против Франции. В список не попали Николай Матвиенко и Руслан Малиновский.
Подробности
Заявка сборной Украины на матч против Франции (по номерам):
1. Евгений Волынец, 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Александр Сваток, 5. Валерий Бондарь, 6. Иван Калюжный, 7. Владислав Ванат, 8. Егор Назарина, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Алексей Гуцуляк, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Олег Очеретько, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Георгий Судаков, 18. Егор Ярмолюк, 19. Назар Волошин, 20. Александр Зубков, 21. Александр Караваев, 22. Тарас Михавко, 23. Дмитрий Ризнык.
"Из тех футболистов сборной Украины, которые сейчас находятся в Париже, в заявку не попали Николай Матвиенко и Руслан Малиновский", - сообщили в УАФ.
Дополнение
Сегодня, 13 ноября в Париже на стадионе "Парк де Пренс" состоится матч 5-го тура группового этапа отбора ЧМ-2026 в квартете D Франция - Украина (начало - в 21:45 по киевскому времени).
