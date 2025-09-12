$41.310.10
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні
11:55 • 16061 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
10:50 • 17550 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
09:11 • 17164 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
08:46 • 28801 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 18479 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
12 вересня, 07:34 • 16782 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51 • 39663 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 40343 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 53245 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
Без дощів, ще тепло вдень, але ночі - осінні: Діденко про погоду на вихідних

Київ • УНН

 • 38 перегляди

На вихідних в Україні пануватиме суха та малохмарна погода з денною температурою +20+25 градусів. Вночі очікується похолодання до +8+15 градусів, особливо на Харківщині та Сумщині.

Без дощів, ще тепло вдень, але ночі - осінні: Діденко про погоду на вихідних

Впродовж уїк-енду переважатиме повсюди суха малохмарна погода. У столиці - комфортна погода. Але ближче до вечора та впродовж ночі прохолодно - на Харківщині стовпчик термометра знизиться полекуди до +8.

Про це передає Наталка Діденко, повідомляє УНН

Деталі

Осінь, як не крути і не світи сонцем, дає свої результати. .. І красивими хризантемами, і прілим листям у парках, .. і розкішними ранковими туманними краєвидами

- пише Діденко.

Якщо суто до справи, прогноз на найближчі вихідні наступний:

Субота та неділя в Україні будуть вдень теплими. У денні години очікується +20+25 градусів. Вночі прохолодно. Температура на рівні +10+15 градусів, але на Сумщині, Харківщині навіть +8+12 градусів.

Де очікувати дощі 12 вересня: прогноз синоптиків 12.09.25, 06:00 • 3820 переглядiв

У Києві 13-14 вересня очікується суха комфортна погода, вночі +12+15 градусів, вдень +22+24 градуси.п

Переважатиме повсюди суха малохмарна погода: серйозні дощі малоймовірні. 

Найближчий серйозний дощ на заході та півночі включно з Києвом, та, відповідно, похолодання передбачається у середу, 17-го вересня. 

Дощі "заблоковані" на заході: у п'ятницю 12 вересня погода дивуватиме - Діденко11.09.25, 12:33 • 2194 перегляди

Ігор Тележніков

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сумська область
Харківська область
Україна
Київ