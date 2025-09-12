Без дощів, ще тепло вдень, але ночі - осінні: Діденко про погоду на вихідних
Київ • УНН
На вихідних в Україні пануватиме суха та малохмарна погода з денною температурою +20+25 градусів. Вночі очікується похолодання до +8+15 градусів, особливо на Харківщині та Сумщині.
Впродовж уїк-енду переважатиме повсюди суха малохмарна погода. У столиці - комфортна погода. Але ближче до вечора та впродовж ночі прохолодно - на Харківщині стовпчик термометра знизиться полекуди до +8.
Про це передає Наталка Діденко, повідомляє УНН.
Деталі
Осінь, як не крути і не світи сонцем, дає свої результати. .. І красивими хризантемами, і прілим листям у парках, .. і розкішними ранковими туманними краєвидами
Якщо суто до справи, прогноз на найближчі вихідні наступний:
Субота та неділя в Україні будуть вдень теплими. У денні години очікується +20+25 градусів. Вночі прохолодно. Температура на рівні +10+15 градусів, але на Сумщині, Харківщині навіть +8+12 градусів.
Де очікувати дощі 12 вересня: прогноз синоптиків 12.09.25, 06:00 • 3820 переглядiв
У Києві 13-14 вересня очікується суха комфортна погода, вночі +12+15 градусів, вдень +22+24 градуси.п
Переважатиме повсюди суха малохмарна погода: серйозні дощі малоймовірні.
Найближчий серйозний дощ на заході та півночі включно з Києвом, та, відповідно, похолодання передбачається у середу, 17-го вересня.
Дощі "заблоковані" на заході: у п'ятницю 12 вересня погода дивуватиме - Діденко11.09.25, 12:33 • 2194 перегляди