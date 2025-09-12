Без дождей, еще тепло днем, но ночи – осенние: Диденко о погоде на выходных
На выходных в Украине будет сухая и малооблачная погода с дневной температурой +20+25 градусов. Ночью ожидается похолодание до +8+15 градусов, особенно на Харьковщине и Сумщине.
В течение уик-энда будет преобладать повсеместно сухая малооблачная погода. В столице - комфортная погода. Но ближе к вечеру и в течение ночи прохладно - на Харьковщине столбик термометра снизится кое-где до +8.
Осень, как ни крути и ни свети солнцем, дает свои результаты... И красивыми хризантемами, и прелыми листьями в парках, .. и роскошными утренними туманными пейзажами
Если сугубо к делу, прогноз на ближайшие выходные следующий:
Суббота и воскресенье в Украине будут днем теплыми. В дневные часы ожидается +20+25 градусов. Ночью прохладно. Температура на уровне +10+15 градусов, но на Сумщине, Харьковщине даже +8+12 градусов.
В Киеве 13-14 сентября ожидается сухая комфортная погода, ночью +12+15 градусов, днем +22+24 градуса.
Будет преобладать повсеместно сухая малооблачная погода: серьезные дожди маловероятны.
Ближайший серьезный дождь на западе и севере, включая Киев, и, соответственно, похолодание предполагается в среду, 17 сентября.
