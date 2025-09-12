Без дождей, еще тепло днем, но ночи – осенние: Диденко о погоде на выходных

$41.310.10
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходные
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморск
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
12 сентября, 05:51
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
12 сентября, 05:51
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
Армия рф потеряла 890 военных и 40 артсистем за сутки – Генштаб
12 сентября, 04:42
Детектив НАБУ попал в ДТП на Прикарпатье: что известно
12 сентября, 05:38
ЕС представит новый пакет санкций против РФ 15 сентября
09:04
Полчаса от вызова до сброса воды: как украинский АН-32П тушит пожары в горах Черногории
11:31
Нужно готовиться, что вся Украина будет бороться с дронами - источники в Генштабе
13:02
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходные
14:01
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Полчаса от вызова до сброса воды: как украинский АН-32П тушит пожары в горах Черногории
11:31
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
11 сентября, 14:55
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Радослав Сикорский
Александр Сырский
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Германия
Львовская область
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходные
14:01
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений
11 сентября, 14:57
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеров
11 сентября, 11:11
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом
11 сентября, 07:32
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов
10 сентября, 12:07
Шахед-136
Фокс Ньюс
Беспилотный летательный аппарат
СВИФТ
Нью-Йорк Таймс

Без дождей, еще тепло днем, но ночи – осенние: Диденко о погоде на выходных

Киев • УНН

 • 22 просмотра

На выходных в Украине будет сухая и малооблачная погода с дневной температурой +20+25 градусов. Ночью ожидается похолодание до +8+15 градусов, особенно на Харьковщине и Сумщине.

Без дождей, еще тепло днем, но ночи – осенние: Диденко о погоде на выходных

В течение уик-энда будет преобладать повсеместно сухая малооблачная погода. В столице - комфортная погода. Но ближе к вечеру и в течение ночи прохладно - на Харьковщине столбик термометра снизится кое-где до +8.

Об этом передает Наталья Диденко, сообщает УНН

Детали

Осень, как ни крути и ни свети солнцем, дает свои результаты... И красивыми хризантемами, и прелыми листьями в парках, .. и роскошными утренними туманными пейзажами

- пишет Диденко.

Если сугубо к делу, прогноз на ближайшие выходные следующий:

Суббота и воскресенье в Украине будут днем теплыми. В дневные часы ожидается +20+25 градусов. Ночью прохладно. Температура на уровне +10+15 градусов, но на Сумщине, Харьковщине даже +8+12 градусов.

Где ожидать дожди 12 сентября: прогноз синоптиков12.09.25, 06:00 • 3816 просмотров

В Киеве 13-14 сентября ожидается сухая комфортная погода, ночью +12+15 градусов, днем +22+24 градуса.

Будет преобладать повсеместно сухая малооблачная погода: серьезные дожди маловероятны. 

Ближайший серьезный дождь на западе и севере, включая Киев, и, соответственно, похолодание предполагается в среду, 17 сентября. 

Дожди «заблокированы» на западе: в пятницу 12 сентября погода будет удивлять – Диденко11.09.25, 12:33 • 2190 просмотров

