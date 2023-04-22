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Без "атомки" та діамантів: ЗМІ дізналися про новий пакет санкцій ЄС проти рф

Без "атомки" та діамантів: ЗМІ дізналися про новий пакет санкцій ЄС проти рф

Київ • УНН

 • 494678 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Одинадцятий пакет санкцій ЄС проти росії буде в основому зосереджений на закритті лазівок для обходу вже введених обмежень, але у ньому також з'являться і нові імена та компанії, повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у Twitter, пише УНН.

Цитата

"Наступний пакет санкцій ЄС щодо росії в основному стосуватиметься покращення дотримання та нових інструментів запобігання обходу санкцій. Нові імена людей/компаній також - як завжди - але, як і очікувалося: без "атомки" та без діамантів", - написав Йозвяк.

Деталі

З його слів, "інша пропозиція, звичайно, спрямована на північну частину трубопроводу "Дружба", який йде з росії через білорусь до Польщі та Німеччини". "Однак енергетичні санкції було важко погодити в останніх кількох пакетах санкцій", - додав він.

Доповнення

Як повідомлялося, Єврокомісія цього тижня почне обговорення з країнами-членами ЄС нового пакету санкцій проти рф.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомляла, що новий пакет санкцій ЄС проти рф буде спрямований на закриття лазівок, які використовуються для обходу вже введених санкцій.

ЄС послідовно запроваджує обмежувальні заходи щодо рф з березня 2014 року у відповідь на незаконну анексію Криму, агресивну війну росії проти України, незаконну анексію територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

ЄС ввів 10 пакетів санкцій у відповідь на вторгнення рф в Україну.

Ці заходи покликані послабити економічну базу росії, позбавивши її найважливіших технологій і ринків, і значно обмеживши її здатність вести війну.

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