Єврокомісія цього тижня почне обговорення нового пакету санкцій проти рф - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Європейська комісія, як очікується, з 21 квітня, розпочне обговорення нового, одинадцятого, пакету санкцій проти рф з представниками країн-членів ЄС. Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у Twitter, пише УНН.
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"Із завтрашнього дня Єврокомісія проведе так звані "сповідальні" з країнами-членами ЄС щодо нового (11-го) пакету санкцій щодо росії. Настав час запитати про червоні лінії, отримати пропозиції тощо, перш ніж представляти проекти заходів", - написав Йозвяк.
Нагадаємо
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомляла, що новий пакет санкцій ЄС проти рф буде спрямований на закриття лазівок, які використовуються для обходу вже введених санкцій.
ЄС послідовно запроваджує обмежувальні заходи щодо рф з березня 2014 року у відповідь на незаконну анексію Криму, агресивну війну росії проти України, незаконну анексію територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.
ЄС ввів 10 пакетів санкцій у відповідь на вторгнення рф в Україну.
Ці заходи покликані послабити економічну базу росії, позбавивши її найважливіших технологій і ринків, і значно обмеживши її здатність вести війну.