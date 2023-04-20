Еврокомиссия на этой неделе начнет обсуждение нового пакета санкций против рф - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Европейская комиссия, как ожидается, с 21 апреля, начнет обсуждение нового, одиннадцатого, пакета санкций против рф с представителями стран-членов ЕС. Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в Twitter, пишет УНН.
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"С завтрашнего дня Еврокомиссия проведет так называемые "исповедальни" со странами-членами ЕС по новому (11-му) пакету санкций в отношении россии. Пришло время спросить о красных линиях, получить предложения и т.д., прежде чем представлять проекты мер", - написал Йозвяк.
Напомним
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что новый пакет санкций ЕС против рф будет направлен на закрытие лазеек, которые используются для обхода уже введенных санкций.
ЕС последовательно вводит ограничительные меры в отношении рф с марта 2014 года в ответ на незаконную аннексию Крыма, агрессивную войну россии против Украины, незаконную аннексию территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.
ЕС ввел 10 пакетов санкций в ответ на вторжение рф в Украину.
Эти меры призваны ослабить экономическую базу россии, лишив ее важнейших технологий и рынков, и значительно ограничив ее способность вести войну.