У ЄС анонсували 11-й пакет санкцій проти рф

ukru
Ексклюзив
15:02 • 50657 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 80674 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 111583 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 249846 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 179305 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 171930 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 270850 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 455324 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 346371 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357426 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 180187 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 148120 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 142123 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 102606 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 53257 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 249912 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 270893 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 505032 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 639483 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 663556 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 47110 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 53273 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 142140 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 180207 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 206486 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

У ЄС анонсували 11-й пакет санкцій проти рф

У ЄС анонсували 11-й пакет санкцій проти рф

Київ • УНН

 • 3209066 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Європейський Союз запровадить 11-й пакет санкцій щодо росії, а також спробує присікти спроби ухилитися від економічних санкцій, запроваджених після її повномасштабного вторгнення в Україну, заявила комісар ЄС з питань фінансової стабільності, фінансових послуг і ринків капіталу Мейрід Макгіннесс у коментарі CNBC, передає УНН.

Цитата

“Європа ввела 10 пакетів санкцій. У нас буде ще один пакет", - заявила Макгіннесс.

Деталі

Останніми тижнями країни ЄС вели переговори про розробку нового пакета санкцій проти росії, і Макгіннесс підтвердила, що 11-й пакет уже готовий.

“Наш посил полягає в тому, що санкції працюють, і ми будемо робити більше, але нам потрібно стежити за їх повною реалізацією. Чого росія позбавлена, так це як фінансів, так і технологій для оновлення своєї воєнної машини, і в них виникають проблеми на полі бою. Ми повинні переконатися, що вони не знайдуть способів обійти санкції, і я неодноразово заявляю, що чим сильніші санкції, тим більше вони дієві, тим більше росія буде шукати нові шляхи, чи то обхід через інші країни, чи то банківські рахунки”, - сказала Макгіннесс.

За її словами, окрім введення додаткових санкцій щодо москви, Брюссель також буде прагнути забезпечити “ефективне” застосування санкцій, щоб фізичним і юридичним особам було важче їх обійти.

“Не варто недооцінювати зусилля, які росія зробить зі своїми союзниками, щоб обійти санкції - вони впливають на російську економіку, вони впливають на російську воєнну машину”, - вказала єврокомісар.

Міністерство фінансів США торік опублікувало список країн, які допомагають росії обходити санкції, до якого увійшли Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан і Узбекистан.

За словами Макгіннесс, ЄС замість цього зосередився на фізичних і юридичних особах.

“Ми вносимо зміни в наше законодавство, щоб враховувати осіб, причетних до втручання щодо санкцій. Звичайно, коли справа доходить до людей чи організацій, які порушують закон, ми побачимо це, і тоді ми вживемо заходів”, - заявила вона.

Деякі країни, зокрема Естонія і Франція, закликали ЄС запровадити санкції щодо молдовських і грузинських олігархів, які можуть допомагати росії дестабілізувати Україну.

Макгіннесс додала, що ЄС працює зі США, Великою Британією, Канадою та Японією, а також з іншими союзниками, щоб забезпечити ефективне застосування санкцій щодо москви і зібрати розвіддані про спроби країни ухилитися від санкцій.

Доповнення

13 квітня Європейський Союз ввів санкції проти пвк “вагнер”, а також проти російського інтернет-видання "риа фан", яке належить євгенію пригожину.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Голова Єврокомісії: 11-й пакет санкцій ЄС проти рф буде спрямований на закриття лазівок

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,417.40
Золото
$3,147.16
Tesla
$252.43
Brent
$74.65
S&P 500
$5,554.09
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,842.38