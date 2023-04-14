У ЄС анонсували 11-й пакет санкцій проти рф

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“Європа ввела 10 пакетів санкцій. У нас буде ще один пакет", - заявила Макгіннесс.

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Останніми тижнями країни ЄС вели переговори про розробку нового пакета санкцій проти росії, і Макгіннесс підтвердила, що 11-й пакет уже готовий.

“Наш посил полягає в тому, що санкції працюють, і ми будемо робити більше, але нам потрібно стежити за їх повною реалізацією. Чого росія позбавлена, так це як фінансів, так і технологій для оновлення своєї воєнної машини, і в них виникають проблеми на полі бою. Ми повинні переконатися, що вони не знайдуть способів обійти санкції, і я неодноразово заявляю, що чим сильніші санкції, тим більше вони дієві, тим більше росія буде шукати нові шляхи, чи то обхід через інші країни, чи то банківські рахунки”, - сказала Макгіннесс.

За її словами, окрім введення додаткових санкцій щодо москви, Брюссель також буде прагнути забезпечити “ефективне” застосування санкцій, щоб фізичним і юридичним особам було важче їх обійти.

“Не варто недооцінювати зусилля, які росія зробить зі своїми союзниками, щоб обійти санкції - вони впливають на російську економіку, вони впливають на російську воєнну машину”, - вказала єврокомісар.

Міністерство фінансів США торік опублікувало список країн, які допомагають росії обходити санкції, до якого увійшли Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан і Узбекистан.

За словами Макгіннесс, ЄС замість цього зосередився на фізичних і юридичних особах.

“Ми вносимо зміни в наше законодавство, щоб враховувати осіб, причетних до втручання щодо санкцій. Звичайно, коли справа доходить до людей чи організацій, які порушують закон, ми побачимо це, і тоді ми вживемо заходів”, - заявила вона.

Деякі країни, зокрема Естонія і Франція, закликали ЄС запровадити санкції щодо молдовських і грузинських олігархів, які можуть допомагати росії дестабілізувати Україну.

Макгіннесс додала, що ЄС працює зі США, Великою Британією, Канадою та Японією, а також з іншими союзниками, щоб забезпечити ефективне застосування санкцій щодо москви і зібрати розвіддані про спроби країни ухилитися від санкцій.

Доповнення

13 квітня Європейський Союз ввів санкції проти пвк “вагнер”, а також проти російського інтернет-видання "риа фан", яке належить євгенію пригожину.

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