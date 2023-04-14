В ЕС анонсировали 11-й пакет санкций против рф

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“Европа ввела 10 пакетов санкций. У нас будет еще один пакет", - заявила Макгиннесс.

Детали

В последние недели страны ЕС вели переговоры о разработке нового пакета санкций против россии, и Макгиннесс подтвердила, что 11-й пакет уже готов.

“Наш посыл заключается в том, что санкции работают, и мы будем делать больше, но нам нужно следить за их полной реализацией. Чего россия лишена, так это как финансов, так и технологий для обновления своей военной машины, и у них возникают проблемы на поле боя. Мы должны убедиться, что они не найдут способов обойти санкции, и я неоднократно заявляю, что чем сильнее санкции, тем более они действенны, тем больше россия будет искать новые пути, будь то обход через другие страны или банковские счета” - сказала Макгиннесс.

По ее словам, помимо введения дополнительных санкций в отношении москвы, Брюссель также будет стремиться обеспечить “эффективное” применение санкций, чтобы физическим и юридическим лицам было труднее их обойти.

“Не стоит недооценивать усилия, которые россия предпримет со своими союзниками, чтобы обойти санкции - они влияют на российскую экономику, они влияют на российскую военную машину”, - указала еврокомиссар.

Министерство финансов США в прошлом году опубликовало список стран, помогающих россии обходить санкции, в который вошли Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

По словам Макгиннесс, ЕС вместо этого сосредоточился на физических и юридических лицах.

“Мы вносим изменения в наше законодательство, чтобы учитывать лиц, причастных к вмешательству относительно санкций. Конечно, когда дело доходит до людей или организаций, которые нарушают закон, мы увидим это, и тогда мы примем меры”, - заявила она.

Некоторые страны, в том числе Эстония и Франция, призвали ЕС ввести санкции в отношении молдавских и грузинских олигархов, которые могут помогать россии дестабилизировать Украину.

Макгиннесс добавила, что ЕС работает с США, Великобританией, Канадой и Японией, а также с другими союзниками, чтобы обеспечить эффективное применение санкций в отношении москвы и собрать разведданные о попытках страны уклониться от санкций.

Дополнение

13 апреля Европейский Союз ввел санкции против чвк “вагнер”, а также против российского интернет-издания "риа фан", которое принадлежит евгению пригожину.

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