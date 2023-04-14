В ЕС анонсировали 11-й пакет санкций против рф

ukru
10:03 • 79081 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 125044 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 116177 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 130871 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 114676 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 129929 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 124818 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108912 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102694 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113489 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 120625 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 131887 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 114218 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 116737 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 111914 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 208809 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 239409 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 178995 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 184850 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 220569 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 65841 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 110064 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 118326 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 134000 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 168798 просмотра
Актуальное
В ЕС анонсировали 11-й пакет санкций против рф

В ЕС анонсировали 11-й пакет санкций против рф

Киев • УНН

 • 3209063 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Европейский Союз введет 11-й пакет санкций в отношении россии, а также попытается пресечь попытки уклониться от экономических санкций, введенных после ее полномасштабного вторжения в Украину, заявила комиссар ЕС по вопросам финансовой стабильности, финансовых услуг и рынков капитала Мейрид Макгиннесс в комментарии CNBC, передает УНН.

Цитата

“Европа ввела 10 пакетов санкций. У нас будет еще один пакет", - заявила Макгиннесс.

Детали

В последние недели страны ЕС вели переговоры о разработке нового пакета санкций против россии, и Макгиннесс подтвердила, что 11-й пакет уже готов.

“Наш посыл заключается в том, что санкции работают, и мы будем делать больше, но нам нужно следить за их полной реализацией. Чего россия лишена, так это как финансов, так и технологий для обновления своей военной машины, и у них возникают проблемы на поле боя. Мы должны убедиться, что они не найдут способов обойти санкции, и я неоднократно заявляю, что чем сильнее санкции, тем более они действенны, тем больше россия будет искать новые пути, будь то обход через другие страны или банковские счета” - сказала Макгиннесс.

По ее словам, помимо введения дополнительных санкций в отношении москвы, Брюссель также будет стремиться обеспечить “эффективное” применение санкций, чтобы физическим и юридическим лицам было труднее их обойти.

“Не стоит недооценивать усилия, которые россия предпримет со своими союзниками, чтобы обойти санкции - они влияют на российскую экономику, они влияют на российскую военную машину”, - указала еврокомиссар.

Министерство финансов США в прошлом году опубликовало список стран, помогающих россии обходить санкции, в который вошли Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

По словам Макгиннесс, ЕС вместо этого сосредоточился на физических и юридических лицах.

“Мы вносим изменения в наше законодательство, чтобы учитывать лиц, причастных к вмешательству относительно санкций. Конечно, когда дело доходит до людей или организаций, которые нарушают закон, мы увидим это, и тогда мы примем меры”, - заявила она.

Некоторые страны, в том числе Эстония и Франция, призвали ЕС ввести санкции в отношении молдавских и грузинских олигархов, которые могут помогать россии дестабилизировать Украину.

Макгиннесс добавила, что ЕС работает с США, Великобританией, Канадой и Японией, а также с другими союзниками, чтобы обеспечить эффективное применение санкций в отношении москвы и собрать разведданные о попытках страны уклониться от санкций.

Дополнение

13 апреля Европейский Союз ввел санкции против чвк “вагнер”, а также против российского интернет-издания "риа фан", которое принадлежит евгению пригожину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава Еврокомиссии: 11-й пакет санкций ЕС против рф будет направлен на закрытие лазеек

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы