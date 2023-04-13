ЕС ввел санкции против чвк "вагнера" и интернет-издания риа фан, которое принадлежит пригожину

Детали

Отмечается, что пвк “вагнера” принимает активное участие в российско-агрессорской войне против Украины. Таким образом, группировка несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Интернет-издание риа фан входит в российскую медиагруппу «Патриот», попечительский совет которой возглавляет евгений пригожин.

риа фан занимается провластной пропагандой и дезинформацией о войне россии против Украины, называя войну против Украины миссией остановить «украинских нацистов» и пропагандирует действия пвк “вагнера”.

Дополнение

Правительство Канады ввело санкции против 14 человек и 34 компаний из россии, которые связаны с чвк «вагнера» и авиационным сектором.