ЕС ввел санкции против чвк "вагнера" и интернет-издания риа фан, которое принадлежит пригожину
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Европейский Союз ввел санкции против чвк “вагнера”, а также против российского интернет-издания риа фан, которое принадлежит евгению пригожину, пишет УНН со ссылкой на соответствующий документ.
Детали
Отмечается, что пвк “вагнера” принимает активное участие в российско-агрессорской войне против Украины. Таким образом, группировка несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
Интернет-издание риа фан входит в российскую медиагруппу «Патриот», попечительский совет которой возглавляет евгений пригожин.
риа фан занимается провластной пропагандой и дезинформацией о войне россии против Украины, называя войну против Украины миссией остановить «украинских нацистов» и пропагандирует действия пвк “вагнера”.
Дополнение
Правительство Канады ввело санкции против 14 человек и 34 компаний из россии, которые связаны с чвк «вагнера» и авиационным сектором.