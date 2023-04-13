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ЄС ввів санкції проти пвк “вагнера” та інтернет-видання ріа фан, яке належить пригожину

ЄС ввів санкції проти пвк “вагнера” та інтернет-видання ріа фан, яке належить пригожину

Київ • УНН

 • 551116 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Європейський Союз запровадив санкції проти пвк “вагнера”, а також проти російського інтернет-видання ріа фан, яке належить євгену пригожину, пише УНН з посиланням відповідний документ.

Деталі

Наголошується, що пвк “вагнера” бере активну участь у російсько-агресорській війні проти України. Таким чином, угруповання несе відповідальність за матеріальну підтримку дій, які підривають і загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Інтернет-видання ріа фан входить до російської медіагрупи «Патріот», опікунську раду якої очолює євген пригожин.

ріа фан займається провладною пропагандою та дезінформацією про війну росії проти України, називаючи війну проти України місією зупинити «українських нацистів» і пропагує дії пвк “вагнера”.

Доповнення

Уряд Канади ввів санкції проти 14 осіб та 34 компаній з росії, які пов'язані з пвк «вагнера» та авіаційним сектором.

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