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Канада вводить санкції проти російських компаній та осіб, які пов'язані з пвк "вагнер"

Канада вводить санкції проти російських компаній та осіб, які пов'язані з пвк "вагнер"

Київ • УНН

 • 652152 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Уряд Канади вводить санкції проти 14 осіб та 34 компаній з росії, які пов'язані з пвк «вагнера» та авіаційним сектором. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу уряду країни.

Деталі

Повідомляється, що Канада запроваджує санкції проти 14 росіян та 34 юридичних осіб, включаючи кілька об’єктів безпеки, пов’язаних із групою «вагнера» та авіаційним сектором.

Також Канада запроваджує санкції проти 9 організацій, пов’язаних із фінансовим сектором білорусі, з метою усунення прогалин та обмеження подальшого ухилення від санкцій.

Доповнення

У Канаді запровадили десятий пакет санкцій проти Ірану, під обмеження потрапили виробники безпілотників та балістичних ракет.

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