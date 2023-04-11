Канада вводит санкции против российских компаний и лиц, которые связаны с чвк "вагнер"

Детали

Сообщается, что Канада вводит санкции против 14 россиян и 34 юридических лиц, включая несколько объектов безопасности, связанных с группой «вагнера» и авиационным сектором.

Также Канада вводит санкции против 9 организаций, связанных с финансовым сектором беларуси, с целью устранения пробелов и ограничения дальнейшего уклонения от санкций.

Дополнение

В Канаде ввели десятый пакет санкций против Ирана, под ограничения попали производители беспилотников и баллистических ракет.