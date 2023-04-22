Без "атомки" и бриллиантов: СМИ узнали о новом пакете санкций ЕС против рф

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Киев • УНН

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. Одиннадцатый пакет санкций ЕС против россии будет в основом сосредоточен на закрытии лазеек для обхода уже введенных ограничений, но в нем также появятся и новые имена и компании, сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Следующий пакет санкций ЕС в отношении россии в основном будет касаться улучшения соблюдения и новых инструментов предотвращения обхода санкций. Новые имена людей/компаний также - как всегда - но, как и ожидалось: без "атомки" и без бриллиантов", - написал Йозвяк.

Детали

По его словам, "другое предложение, конечно, направлено на северную часть трубопровода "Дружба", который идет из россии через беларусь в Польшу и Германию". "Однако энергетические санкции было трудно согласовать в последних нескольких пакетах санкций", - добавил он.

Дополнение

Как сообщалось, Еврокомиссия на этой неделе начнет обсуждение со странами-членами ЕС нового пакета санкций против РФ.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что новый пакет санкций ЕС против рф будет направлен на закрытие лазеек, которые используются для обхода уже введенных санкций.

ЕС последовательно вводит ограничительные меры в отношении рф с марта 2014 года в ответ на незаконную аннексию Крыма, агрессивную войну россии против Украины, незаконную аннексию территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

ЕС ввел 10 пакетов санкций в ответ на вторжение рф в Украину.

Эти меры призваны ослабить экономическую базу россии, лишив ее важнейших технологий и рынков, и значительно ограничив ее способность вести войну.

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