Берінчик програв Ноуксу одноголосним рішенням суддів у бою за титул WBO International

Український боксер Денис Берінчик поступився британцю Сему Ноуксу в поєдинку за титул WBO International у легкій вазі до 61,2 кг. Усі судді за підсумками 10 раундів віддали перемогу британцю, пише УНН.

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Ноукс із початку поєдинку діяв активніше та забирав раунд за раундом. Берінчик працював обережніше, однак його атаки не створювали серйозних проблем супернику.

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У підсумку бій пройшов усю дистанцію з 10 раундів, після чого судді одноголосно визначили переможцем Ноукса. Для Берінчика ця поразка стала другою у професійній кар'єрі – його рекорд тепер становить 19 перемог і 2 поразки.

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Для 38-річного українця це був перший поєдинок із лютого 2025 року. Тоді Берінчик програв нокаутом американцю Кейшону Девісу та втратив титул чемпіона світу WBO. Після того бою українець переніс операцію.

Ноукс, своєю чергою, зазнав лише 1 поразки у 20 професійних боях. Перед зустріччю з Берінчиком британець востаннє виходив у ринг у червні 2026 року та переміг мексиканця Беніто Санчеса Гарсію у 2-му раунді.

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