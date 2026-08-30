Беринчик проиграл Ноуксу единогласным решением судей в бою за титул WBO International
Киев • УНН
Денис Беринчик единогласно проиграл Сэму Ноуксу бой за титул WBO International в лёгком весе. Это его второе поражение в профессиональной карьере.
Украинский боксер Денис Беринчик уступил британцу Сэму Ноуксу в поединке за титул WBO International в легком весе до 61,2 кг. Все судьи по итогам 10 раундов отдали победу британцу, пишет УНН.
Детали
Ноукс с начала поединка действовал активнее и забирал раунд за раундом. Беринчик работал осторожнее, однако его атаки не создавали серьезных проблем сопернику.
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В итоге бой прошел всю дистанцию в 10 раундов, после чего судьи единогласно определили победителем Ноукса. Для Беринчика это поражение стало вторым в профессиональной карьере — его рекорд теперь составляет 19 побед и 2 поражения.
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Для 38-летнего украинца это был первый поединок с февраля 2025 года. Тогда Беринчик проиграл нокаутом американцу Кейшону Дэвису и потерял титул чемпиона мира WBO. После того боя украинец перенес операцию.
Ноукс, в свою очередь, потерпел лишь 1 поражение в 20 профессиональных боях. Перед встречей с Беринчиком британец в последний раз выходил на ринг в июне 2026 года и победил мексиканца Бенито Санчеса Гарсию во 2-м раунде.
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