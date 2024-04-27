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Березень чи квітень: ЗМІ розповіли, як Зеленський поставив Джонсону термін надання військової допомоги

Березень чи квітень: ЗМІ розповіли, як Зеленський поставив Джонсону термін надання військової допомоги

Київ • УНН

 • 24058 перегляди

Груднева зустріч спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона з президентом Зеленським, на якій Зеленський попередив, що Україна зможе витримати російські атаки тільки до березня або квітня, багато в чому вплинула на рішення Джонсона схвалити пакет військової допомоги Україні в розмірі 60 мільярдів доларів.

Груднева зустріч спікера Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном із Президентом Володимиром Зеленським вплинула на рішення Джонсона затвердити військову допомогу Україні. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела, передає УНН.

Politico повідомляє, що під час грудневої зустрічі з Джонсоном Зеленський дав зрозуміти, як довго Україна зможе витримувати новий натиск російських ракет і безпілотників.

"Березень або квітень", - сказав Президент, за словами двох джерел.

Джерела повідомляють, що груднева зустріч і похмурий прогноз багато в чому сприяли рішенню Джонсона піти проти своїх консервативних колег і прийти на допомогу Україні з пакетом у 60 мільярдів доларів.

«Найголовніше, що це надало Джонсону крайній термін, який спікер узяв як свій власний для пакета допомоги Україні», - пише Politico.

Зазначається, що не існує єдиної причини, з якої Джонсон, який  раніше наполягав на тому, щоб підтримка України була прив'язана до консервативної прикордонної політики, цього разу погодився.

Politico повідомляє, що зустріч із Зеленським змусила Джонсона ухвалити термінове рішення про те, чи варто ставити на карту своє спікерство, щоб відправити Україні більше зброї.

Доповнення

20 квітня Палата представників США схвалила законопроєкт про допомогу Україні.

Президент США Джо Байден заявив, що зброю та обладнання буде відправлено в Україну вже цього тижня.

США готують найбільший в історії пакет військової допомоги Україні на суму 6 мільярдів доларів, включно із системами Patriot, артилерійськими боєприпасами, безпілотниками, зброєю проти дронів і ракетами класу "повітря-повітря", хоча на доставку обладнання можуть піти роки.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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