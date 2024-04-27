Март или апрель: СМИ рассказали, как Зеленский поставил Джонсону срок оказания военной помощи

Декабрьская встреча спикера Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном с Президентом Владимиром Зеленским повлияла на решение Джонсона утвердить военную помощь Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, передает УНН.

Politico сообщает, что во время декабрьской встрече с Джонсоном Зеленский дал понять, как долго Украина сможет выдерживать новый натиск российских ракет и беспилотников.

"Март или апрель", — сказал Президент, по словам двух источников.

Источники сообщают, что декабрьская встреча и мрачный прогноз во многом способствовали решению Джонсона пойти против своих консервативных коллег и прийти на помощь Украине с пакетом в 60 миллиардов долларов.

"Самое главное, что это предоставило Джонсону крайний срок, который спикер взял как свой собственный для пакета помощи Украине", - пишет Politico.

Отмечается, что не существует единой причины, по которой Джонсон, который ранее настаивал на том, чтобы поддержка Украины была привязана к консервативной пограничной политике, на этот раз согласился.

Politico сообщает, что встреча с Зеленским заставила Джонсона принять срочное решение о том, стоит ли ставить на карту свое спикерство, чтобы отправить Украине больше оружия.

Дополнение

20 апреля Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине.

Президент США Джо Байден заявил, что оружие и оборудование будут отправлены в Украину уже на этой неделе.

США готовят крупнейший в истории пакет военной помощи Украине на сумму 6 миллиардов долларов, включая системы Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, оружие против беспилотников и ракеты класса "воздух-воздух", хотя на доставку оборудования могут уйти годы.