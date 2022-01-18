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Голова МЗС ФРН Бербок приїхала до Москви: хоче обговорити теми, що "кидають тінь" на відносини з РФ

Голова МЗС ФРН Бербок приїхала до Москви: хоче обговорити теми, що "кидають тінь" на відносини з РФ

Київ • УНН

 • 39502 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок має намір обговорити весь спектр двосторонніх та міжнародних тем під час візиту до Москви. Про це вона сказала російському візаві Сергію Лаврову у вівторок, пише УНН.

Цитата:

“Для мене сьогодні буде важливо спокійно і відвівши цьому достатньо часу обговорити весь спектр наших двосторонніх та міжнародних тем. У наших взаєминах таких тем дуже багато”, — сказала голова МЗС ФРН.

Вона зазначила, що вчора вже провела бесіду із представником міністерства економіки РФ на тему водню.

“Сьогодні ми обговорюватимемо, зокрема, також ті теми, які кидають тінь на наші відносини”, — додала вона.

Доповнення

Візит відбувається на тлі масштабного військового нарощування російських військ на оккупованих територіях України та поблизу її кордонів.

Напередодні Бербок відвідала Київ та зустрілася з головою МЗС України Дмитром Кулебою. Під час візиту міністр пригрозила Росії серйозними заходами у разі ескалації. 

Проте, все ще не дала згоди на постачання зброї до України.

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