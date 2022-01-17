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Бербок про “Північний потік-2”: у разі ескалації РФ проти України будуть вжиті “відповідні заходи”

Бербок про “Північний потік-2”: у разі ескалації РФ проти України будуть вжиті “відповідні заходи”

Київ • УНН

 • 27272 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. У разі російської ескалації проти України уряд Німеччини вживатиме “відповідних заходів” щодо газопроводу “Північний потік-2” для постачання газу з РФ до ФРН в обхід України. Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок під час візиту до Києва, відповідаючи на запитання кореспондента УНН.

Деталі

Міністр зазначила, що новий уряд Німеччини у коаліційній угоді чітко дав зрозуміти, що для енергополітичних питань у Німеччині діє європейське енергетичне законодавство.

Це стосується також “Північного потоку-2”.

Наразі, зі слів Бербок, це повністю реалізується, тому процес сертифікації опратора “Північного потоку-2” наразі призупинено.

Цитата:

“Водночас ми з огляду на цей проект маємо геополітичні нюанси. Про це ми говоримо весь час, і тому ми підтримуємо спільну заяву Німеччини зі США і говоримо, що якщо буде подальша ескалація з боку Російської Федерації, будемо з нашими партнерами вживати відповідні заходи”, — сказала вона.

Що було раніше

Як писав УНН, міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт раніше застерегла від ув’язування газопроводу “Північний потік-2”, призначеного для транспортування природного газу з Росії до Німеччини, та розбіжностей із Москвою щодо України.

Доповнення

Трубопровід вартістю 11 мільярдів доларів, яким керує російська державна газова компанія “Газпром”, німецькі регулюючі органи можуть схвалити в середині року, заявив виконавчий директор Uniper, однієї з п’яти європейських енергетичних компаній, які допомагають фінансувати трубопровід.

Сполучені Штати, а також деякі європейські країни, включаючи Україну та Польщу, виступають проти трубопроводу, який позбавить Київ отримання оплати за транзит, а також посилить вплив Москви на Європу, де ціни на газ стрімко зростають.

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