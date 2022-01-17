Бербок про “Північний потік-2”: у разі ескалації РФ проти України будуть вжиті “відповідні заходи”
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У разі російської ескалації проти України уряд Німеччини вживатиме “відповідних заходів” щодо газопроводу “Північний потік-2” для постачання газу з РФ до ФРН в обхід України. Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок під час візиту до Києва, відповідаючи на запитання кореспондента УНН.
Деталі
Міністр зазначила, що новий уряд Німеччини у коаліційній угоді чітко дав зрозуміти, що для енергополітичних питань у Німеччині діє європейське енергетичне законодавство.
Це стосується також “Північного потоку-2”.
Наразі, зі слів Бербок, це повністю реалізується, тому процес сертифікації опратора “Північного потоку-2” наразі призупинено.
Цитата:
“Водночас ми з огляду на цей проект маємо геополітичні нюанси. Про це ми говоримо весь час, і тому ми підтримуємо спільну заяву Німеччини зі США і говоримо, що якщо буде подальша ескалація з боку Російської Федерації, будемо з нашими партнерами вживати відповідні заходи”, — сказала вона.
Що було раніше
Як писав УНН, міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт раніше застерегла від ув’язування газопроводу “Північний потік-2”, призначеного для транспортування природного газу з Росії до Німеччини, та розбіжностей із Москвою щодо України.
Доповнення
Трубопровід вартістю 11 мільярдів доларів, яким керує російська державна газова компанія “Газпром”, німецькі регулюючі органи можуть схвалити в середині року, заявив виконавчий директор Uniper, однієї з п’яти європейських енергетичних компаній, які допомагають фінансувати трубопровід.
Сполучені Штати, а також деякі європейські країни, включаючи Україну та Польщу, виступають проти трубопроводу, який позбавить Київ отримання оплати за транзит, а також посилить вплив Москви на Європу, де ціни на газ стрімко зростають.