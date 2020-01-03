Бельгія призупинила екстрадицію Пучдемона в Іспанію
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Суд у Брюсселі призупинив процедуру екстрадиції колишнього голови автономного уряду Каталонії Карлеса Пучдемона в Іспанію. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Процедура екстрадиції була припинена до тих пір, поки Європейський парламент не позбавить Пучдемона і його соратника Тоні Комина депутатського імунітету.
Нагадаємо, раніше суд Брюсселя уже відкладав рішення з питання екстрадиції колишнього очільника уряду Каталонії Карлеса Пучдемона.