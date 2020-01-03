Бельгия приостановила экстрадицию Пучдемона в Испанию

Процедура экстрадиции была приостановлена до тех пор, пока Европейский парламент не избавит Пучдемона и его соратника Тони Труб депутатского иммунитета.

Напомним, ранее суд Брюсселя уже откладывал решение по вопросу экстрадиции бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.