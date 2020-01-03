Бельгия приостановила экстрадицию Пучдемона в Испанию
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Суд в Брюсселе приостановил процедуру экстрадиции бывшего главы автономного правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Процедура экстрадиции была приостановлена до тех пор, пока Европейский парламент не избавит Пучдемона и его соратника Тони Труб депутатского иммунитета.
Напомним, ранее суд Брюсселя уже откладывал решение по вопросу экстрадиции бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.