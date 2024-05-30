БЕБ повідомило про викриття митників, які сприяли "сірому" експорту в Одеській області
Київ • УНН
Встановлено, що службові особи митних постів Одеської митниці на підставі документів, що містили неправдиві відомості, видали компанії-експортеру сертифікати щодо походження сільськогосподарської продукції.
Детективи Бюро економічної безпеки спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора викрили чинних та колишніх службових осіб Одеської митниці у зловживанні службовим становищем, що надало змогу компанії-експортеру соняшникових культур ухилитись від сплати податків, пише УНН.
Деталі
За даними БЕБ, службові особи Одеської митниці на підставі документів, що містили неправдиві відомості, видали компанії-експортеру сертифікати щодо походження сільськогосподарської продукції.
Експортер використав ці сертифікати для того, щоб безперешкодно вивезти сільськогосподарську продукцію та ухилитись від сплати податків за допомогою зменшення експортного мита з 10% до 3.6 % та 2,7 %. У такий спосіб державному бюджету, за даними БЕБ, було завдано понад 13 млн грн збитків.
Правоохоронці повідомили про підозру пʼятьом учасникам схеми. Наразі Встановлюється повне коло осіб, причетних до злочину. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, Бюро економічної безпеки провело обшуки на Одеській митниці у справі про "сірий" експорт зерна. Ці обшуки ймовірно були пов’язані зі слідчими діями, які детективи БЕБ напередодні проводили в компанії "Аттоло Гранум", підконтрольній одеським бізнесменам Сергію Грозі і Володимиру Науменко. Її підозрюють у "сірому" експорті зернових з термінала "Олімпекс " в Одеській області.