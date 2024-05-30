БЭБ сообщило о разоблачении таможенников, которые способствовали "серому" экспорту в Одесской области

Детективы Бюро экономической безопасности совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора разоблачили действующих и бывших должностных лиц Одесской таможни в злоупотреблении служебным положением, что позволило компании-экспортеру подсолнечных культур уклониться от уплаты налогов, пишет УНН.

Детали

По данным БЭБ, должностные лица Одесской таможни на основании документов, содержавших ложные сведения, выдали компании-экспортеру сертификаты о происхождении сельскохозяйственной продукции.

Экспортер использовал эти сертификаты для того, чтобы беспрепятственно вывезти сельскохозяйственную продукцию и уклониться от уплаты налогов с помощью уменьшения экспортной пошлины с 10% до 3.6% и 2,7 %. Таким образом государственному бюджету, по данным БЭБ, было нанесено более 13 млн грн убытков.

Правоохранители сообщили о подозрении пятерым участникам схемы. Сейчас устанавливается полный круг лиц, причастных к преступлению. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним

Как сообщал УНН, Бюро экономической безопасности провело обыски на Одесской таможне по делу о "сером" экспорте зерна. Эти обыски вероятно были связаны со следственными действиями, которые детективы БЭБ накануне проводили в компании "Аттоло Гранум", подконтрольной одесским бизнесменам Сергею Грозе и Владимиру Науменко. Ее подозревают в "сером" экспорте зерновых из терминала "Олимпекс" в Одесской области.