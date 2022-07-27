Байден здав негативний результат на COVID-19

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Американський президент Джо Байден захворів на коронавірус, незважаючи на повний курс вакцинації, кілька ревакцинацій і суворе дотримання санітарних заходів.

Як повідомляв його особистий лікар, політик мав легкі симптоми — нежить і сухий кашель. Президент продовжував виконувати свої обов'язки, але в режимі самоізоляції.

COVID-19 Байдену діагностували на тлі чергової хвилі пандемії у Сполучених Штатах, цього разу спричиненої варіантом BA.5.