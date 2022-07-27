Байден здав негативний результат на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Президент США Джо Байден здав негативний результат на COVID-19 у вівторок увечері та в середу вранці після зараження коронавірусом минулого тижня, повідомив його лікар у службовій записці у середу. Про це інформує Reutrs, передає УНН.
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Американський президент Джо Байден захворів на коронавірус, незважаючи на повний курс вакцинації, кілька ревакцинацій і суворе дотримання санітарних заходів.
Як повідомляв його особистий лікар, політик мав легкі симптоми — нежить і сухий кашель. Президент продовжував виконувати свої обов'язки, але в режимі самоізоляції.
COVID-19 Байдену діагностували на тлі чергової хвилі пандемії у Сполучених Штатах, цього разу спричиненої варіантом BA.5.