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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Джо Байден захворів на коронавірус

Джо Байден захворів на коронавірус

Київ • УНН

 • 252363 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. У президента США Джо Байдена виявили коронавірус. Про це повідомила пресслужба Білого дому, інформує УНН.

Цитата

"Сьогодні вранці президент Байден отримав позитивний тест на COVID-19. (...) Відповідно до вказівок CDC (Центр з контролю та профілактики захворювань США – ред.), він ізолюється у Білому домі та продовжуватиме повністю виконувати всі свої обов’язки протягом цього часу", – ідеться у повідомленні.

Додамо

У Білому домі зазначили, що Байден повністю вакцинований і двічі ревакцинований проти коронавірусу. Зараз у нього легкі симптоми.

Нагадаємо

Байден анонсував телефонні перемовини з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

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