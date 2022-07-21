Джо Байден захворів на коронавірус

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"Сьогодні вранці президент Байден отримав позитивний тест на COVID-19. (...) Відповідно до вказівок CDC (Центр з контролю та профілактики захворювань США – ред.), він ізолюється у Білому домі та продовжуватиме повністю виконувати всі свої обов’язки протягом цього часу", – ідеться у повідомленні.

Додамо

У Білому домі зазначили, що Байден повністю вакцинований і двічі ревакцинований проти коронавірусу. Зараз у нього легкі симптоми.

Нагадаємо

Байден анонсував телефонні перемовини з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.