Байден анонсував телефонні перемовини з Сі Цзіньпіном
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Президент США Джо Байден у середу заявив, що протягом найближчих десяти днів розраховує поговорити зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
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"Думаю, я поговорю з президентом Сі Цзіньпіном протягом наступних 10 днів", — сказав Байден журналістам.
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Також він заявив, що на думку американських військових, запланована поїздка спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань – це погана ідея, оскільки зараз не варто відвідувати острів, на який претендує Пекін.
Нагадаємо
Видання Global Times повідомляє з посиланням на експертів, що Пекін може дати військову та стратегічну відповідь на візит спікера палати представників конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань, який Китай вважає своєю невід'ємною територією.