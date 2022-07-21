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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 17904 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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Байден анонсував телефонні перемовини з Сі Цзіньпіном

Байден анонсував телефонні перемовини з Сі Цзіньпіном

Київ • УНН

 • 150529 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Президент США Джо Байден у середу заявив, що протягом найближчих десяти днів розраховує поговорити зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Цитата 

"Думаю, я поговорю з президентом Сі Цзіньпіном протягом наступних 10 днів", — сказав Байден журналістам.

Деталі 

Також він заявив, що на думку американських військових, запланована поїздка спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань – це погана ідея, оскільки зараз не варто відвідувати острів, на який претендує Пекін.

Нагадаємо 

Видання Global Times повідомляє з посиланням на експертів, що Пекін може дати військову та стратегічну відповідь на візит спікера палати представників конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань, який Китай вважає своєю невід'ємною територією.

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