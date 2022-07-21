Байден анонсував телефонні перемовини з Сі Цзіньпіном

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"Думаю, я поговорю з президентом Сі Цзіньпіном протягом наступних 10 днів", — сказав Байден журналістам.

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Також він заявив, що на думку американських військових, запланована поїздка спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань – це погана ідея, оскільки зараз не варто відвідувати острів, на який претендує Пекін.

Нагадаємо

Видання Global Times повідомляє з посиланням на експертів, що Пекін може дати військову та стратегічну відповідь на візит спікера палати представників конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань, який Китай вважає своєю невід'ємною територією.