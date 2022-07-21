Джо Байден заболел коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. У президента США Джо Байдена обнаружили коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, информирует УНН.
Цитата
"Сегодня утром президент Байден получил положительный тест на COVID-19. (...) Согласно указаниям CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США – ред.), он изолируется в Белом доме и будет продолжать полностью выполнять все свои обязанности в течение этого времени", – говорится в сообщении.
Добавим
В Белом доме отметили, что Байден полностью вакцинирован и дважды ревакцинирован от коронавируса. Сейчас у него легкие симптомы.
Напомним
Байден анонсировал телефонные переговоры с президентом Китая Си Цзиньпином.