Джо Байден заболел коронавирусом

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"Сегодня утром президент Байден получил положительный тест на COVID-19. (...) Согласно указаниям CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США – ред.), он изолируется в Белом доме и будет продолжать полностью выполнять все свои обязанности в течение этого времени", – говорится в сообщении.

Добавим

В Белом доме отметили, что Байден полностью вакцинирован и дважды ревакцинирован от коронавируса. Сейчас у него легкие симптомы.

Напомним

Байден анонсировал телефонные переговоры с президентом Китая Си Цзиньпином.