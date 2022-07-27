Байден сдал отрицательный результат на COVID-19

Ранее

Американский президент Джо Байден заболел коронавирусом, несмотря на полный курс вакцинации, несколько ревакцинаций и строгое соблюдение санитарных мер.

Как сообщал его личный врач, политик имел легкие симптомы — насморк и сухой кашель. Президент продолжал выполнять свои обязанности, но в режиме самоизоляции.

COVID-19 Байдену был диагностирован на фоне очередной волны пандемии в Соединенных Штатах, на этот раз вызванной вариантом BA.5.