Байден сдал отрицательный результат на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Президент США Джо Байден сдал отрицательный результат на COVID-19 во вторник вечером и в среду утром после заражения коронавирусом на прошлой неделе, сообщил его врач в служебной записке в среду. Об этом сообщает Reutrs, передает УНН.
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Американский президент Джо Байден заболел коронавирусом, несмотря на полный курс вакцинации, несколько ревакцинаций и строгое соблюдение санитарных мер.
Как сообщал его личный врач, политик имел легкие симптомы — насморк и сухой кашель. Президент продолжал выполнять свои обязанности, но в режиме самоизоляции.
COVID-19 Байдену был диагностирован на фоне очередной волны пандемии в Соединенных Штатах, на этот раз вызванной вариантом BA.5.