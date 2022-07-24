Здоров'я Байдена значно покращало, переважає біль у горлі - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Стан здоров'я президента США Джо Байдена значно покращився, і тепер його основним симптомом є біль у горлі. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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Reuters з посиланням на лікаря президента інформує, що кашель та болі в тілі Байдена значно зменшилися, і він не відчуває задишки.
«Симптоми президента Джо Байдена продовжують значно покращуватися» після того, як у четвер йому поставили діагноз Covid-19, сказав лікар президента.
«Переважним симптомом Байдена в даний час є біль у горлі», - пише доктор Кевін О'Коннор, який він вважає можливим через «лімфоїдну активацію, коли його тіло позбавляється вірусу», називаючи розвиток хвороби «обнадійливим».
Інші симптоми, у тому числі ринорея (нежить), кашель і біль у тілі, «значно зменшилися», сказав О'Коннор, тоді як пульс, кров'яний тиск, частота дихання та температура залишаються нормальними.
За словами О'Коннора, Байдена продовжать лікувати Паксловідом та Тайленолом та інгалятором Альбутеролу «у міру необхідності при епізодичному кашлі».
Байден продовжить ізоляцію відповідно до рекомендацій.