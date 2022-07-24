Здоровье Байдена значительно улучшилось, преобладает боль в горле - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Состояние здоровья президента США Джо Байдена значительно улучшилось, и теперь его основным симптомом является боль в горле. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
Reuters со ссылкой на врача президента информирует, что кашель и боли в теле Байдена значительно снизились, и он не чувствует одышки.
«Симптомы президента Джо Байдена продолжают значительно улучшаться» после того, как в четверг ему поставили диагноз Covid-19, сказал врач президента.
«Преимущественным симптомом Байдена в настоящее время является боль в горле», - пишет доктор Кевин О'Коннор, который он считает возможным из-за «лимфоидной активации, когда его тело лишается вируса», называя развитие болезни «обнадеживающим».
Другие симптомы, в том числе ринорея (насморк), кашель и боль в теле, «значительно уменьшились», сказал О'Коннор, тогда как пульс, кровяное давление, частота дыхания и температура остаются нормальными.
По словам О'Коннора, Байдена продолжат лечить Паксловидом и Тайленолом и ингалятором Альбутерола «по мере необходимости при эпизодическом кашле».
Байден продолжит изоляцию в соответствии с рекомендациями.