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Здоровье Байдена значительно улучшилось, преобладает боль в горле - СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 июля. УНН. Состояние здоровья президента США Джо Байдена значительно улучшилось, и теперь его основным симптомом является боль в горле. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Reuters со ссылкой на врача президента информирует, что кашель и боли в теле Байдена значительно снизились, и он не чувствует одышки.

«Симптомы президента Джо Байдена продолжают значительно улучшаться» после того, как в четверг ему поставили диагноз Covid-19, сказал врач президента.

«Преимущественным симптомом Байдена в настоящее время является боль в горле», - пишет доктор Кевин О'Коннор, который он считает возможным из-за «лимфоидной активации, когда его тело лишается вируса», называя развитие болезни «обнадеживающим».

Другие симптомы, в том числе ринорея (насморк), кашель и боль в теле, «значительно уменьшились», сказал О'Коннор, тогда как пульс, кровяное давление, частота дыхания и температура остаются нормальными.

По словам О'Коннора, Байдена продолжат лечить Паксловидом и Тайленолом и ингалятором Альбутерола «по мере необходимости при эпизодическом кашле».

Байден продолжит изоляцию в соответствии с рекомендациями.

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