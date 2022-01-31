Байден заявив, що зробить Катар основним союзником, який не входить до НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Президент Джо Байден пообіцяв емірові Катару шейху Таміму бін Хамаду аль-Тані, що незабаром призначить Катар своїм основним союзником, який не є членом НАТО, надавши особливий статус ключовому партнеру в неспокійному регіоні. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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Під час зустрічі в Овальному кабінеті Байден повідомив, що планує незабаром повідомити Конгрес США про призначення, яке Сполучені Штати надають близьким союзникам, які не входять до НАТО і мають стратегічні робочі відносини зі збройними силами США.
"Катар - добрий друг, надійний і здібний партнер. І я повідомлю Конгрес про те, що призначу Катар основним союзником, який не є членом НАТО, щоб відобразити важливість наших відносин. Я думаю, що це давно назріло", — заявив Байден.
Додамо
Катар є найбільшим у світі постачальником зрідженого природного газу і може перенаправити поставки до Європи, якщо конфлікт в Україні порушить постачання російського газу на континент.
Доповнення
Раніше агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела в ЄС повідомило, що Євросоюз обговорює можливість здійснити своп-угоду з низкою країн, щоб уникнути перебоїв у постачанні газу до Європи, які, зокрема, можуть спричинити ситуацію навколо України. За його інформацією, Євросоюз веде обговорення щодо своп-угод з Катаром та Норвегією. У той же час Брюссель перебуває в тісному контакті з Алжиром і Єгиптом, а також з азіатськими країнами, щоб з'ясувати, чи можливо здійснити угоду.