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Шахед-136

В ЄС готові до припинення поставок газу з Росії - Боррель

В ЄС готові до припинення поставок газу з Росії - Боррель

Київ • УНН

 • 26786 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. В Європейському Союзі розробили план дій на випадок, якщо Росія припинить поставки газу до Європи. Про це заявив віце-президент Європейської Комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель, передає УНН.

Деталі

За словами Борреля, ЄС розглядає можливість співпраці з США, Катаром і Азербайджаном з питання поставок газу в разі, якщо Росія вирішить скоротити або зупинити їх.

“Ми готові на випадок, якщо дипломатія зазнає невдачі, і ми розглядаємо всі варіанти”, — наголосив Боррель.

В Європейському Союзі підготували відповідні заходи, які завдадуть “серйозної шкоди” російській економіці та фінансовій системі.

Цитата

“Ми також розглядаємо заходи експортного контролю, які мали б більш довгостроковий ефект, оскільки відмовляють Росії в продуктах, необхідних їй для реалізації її стратегічних амбіцій”, — зазначив він.

Боррель нагадав, що ЄС не відмовиться від своєї підтримки суверенітету України, її територіальної цілісності та її права на самовизначення.

“Україна — наш партнер і сусід: її безпека — це наша безпека”, — додав він.

Нагадаємо 

Кулеба та Боррель провели телефонну розмову: обговорили санкції проти Росії.

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