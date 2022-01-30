В ЄС готові до припинення поставок газу з Росії - Боррель
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. В Європейському Союзі розробили план дій на випадок, якщо Росія припинить поставки газу до Європи. Про це заявив віце-президент Європейської Комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель, передає УНН.
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За словами Борреля, ЄС розглядає можливість співпраці з США, Катаром і Азербайджаном з питання поставок газу в разі, якщо Росія вирішить скоротити або зупинити їх.
“Ми готові на випадок, якщо дипломатія зазнає невдачі, і ми розглядаємо всі варіанти”, — наголосив Боррель.
В Європейському Союзі підготували відповідні заходи, які завдадуть “серйозної шкоди” російській економіці та фінансовій системі.
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“Ми також розглядаємо заходи експортного контролю, які мали б більш довгостроковий ефект, оскільки відмовляють Росії в продуктах, необхідних їй для реалізації її стратегічних амбіцій”, — зазначив він.
Боррель нагадав, що ЄС не відмовиться від своєї підтримки суверенітету України, її територіальної цілісності та її права на самовизначення.
“Україна — наш партнер і сусід: її безпека — це наша безпека”, — додав він.
Нагадаємо
Кулеба та Боррель провели телефонну розмову: обговорили санкції проти Росії.